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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1751175217531754

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:06

  _Mykola_ написав:"Исследователи обратили внимание на "половую и возрастную" структуру населения. Они сравнили данные Дубилета и Государственной службы статистики Украины (Госстата).

Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра.

После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилет. Исследователей "поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту - что составляет около 88,8%" (данные Дубилет от данных Госкомстата)."

https://tech.liga.net/technology/novost ... ashli-dyru


Т.е. если две неверные цифры случайно совпали, то они и есть истина.
Каким образом получали данные и первые, и вторые если реально огромное количество населения выехало за пределы Украины как минимум не сдавая украинский паспорт, а зачастую и не выписываясь с месте жительства?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ochey-sily

В НБУ говорят о рекордном оттоке рабочей силы


https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... lo-12-mlrd

За год трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:12

Франту і ко тре валить в уганду.

Населення Уганди зросло з 4,8 мільйонів мешканців у 1950 році до 24,3 мільйонів у 2002 році.[7] Поточна кількість населення оцінюється в 32,4 мільйони. Чисельність населення зросла на 10,6 млн осіб за останні 12 років.[8] Населення країни дуже молоде — середній вік становить 15 років


Ось де все класно.
Таки факторний аналіз рулить. Населення росте - значить все мега охрененно.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:32

  Первый написав:Франту і ко тре валить в уганду.

Населення Уганди зросло з 4,8 мільйонів мешканців у 1950 році до 24,3 мільйонів у 2002 році.[7] Поточна кількість населення оцінюється в 32,4 мільйони. Чисельність населення зросла на 10,6 млн осіб за останні 12 років.[8] Населення країни дуже молоде — середній вік становить 15 років


Ось де все класно.
Таки факторний аналіз рулить. Населення росте - значить все мега охрененно.

Пхе-пхе, дані за 1950-2002 рік.
Перший, на перездачу!

  Первый написав:Населення росте - значить все мега охрененно.

Для нерухомості - однозначно так!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:22

Шо то в Днепре шо то сейчас не так :? ,походу рокета знэнацька, звонят рылы по старым годовым объявам , - не здаёте - ли Вашу двушку? :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:50

Vadim V Вы абсолютно правы,такого как сейчас не было НИКОГДА.Спрос ниже некуда-все Вы правильно описали-и звонят и не приходят,качественный состав соискателей хуже некуда (я это тоже подметил особенно,даже выезжающим говорю,такие как вы сейчас не снимают :!:) и неадекватный торг.И так уже с начала дкабря,даже по дешевым объектам до 8-9 т. грн/мес.Даже риелторы практически не звонят и по ликвидным объектам.Очень спивчуваю желающим войти сейчас на рынок аренды
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:56

Vadim V
Если сдаете бабушатник не на Западном или в тупике тройки долларов за 150-200 их интерес к дефицитной квартире понятен
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:23

Как найти нормальных квартирантов?

Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?
vap
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