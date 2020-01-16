Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:"Исследователи обратили внимание на "половую и возрастную" структуру населения. Они сравнили данные Дубилета и Государственной службы статистики Украины (Госстата).
Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра.
После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилет. Исследователей "поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту - что составляет около 88,8%" (данные Дубилет от данных Госкомстата)."
Т.е. если две неверные цифры случайно совпали, то они и есть истина. Каким образом получали данные и первые, и вторые если реально огромное количество населения выехало за пределы Украины как минимум не сдавая украинский паспорт, а зачастую и не выписываясь с месте жительства?
Населення Уганди зросло з 4,8 мільйонів мешканців у 1950 році до 24,3 мільйонів у 2002 році.[7] Поточна кількість населення оцінюється в 32,4 мільйони. Чисельність населення зросла на 10,6 млн осіб за останні 12 років.[8] Населення країни дуже молоде — середній вік становить 15 років
Ось де все класно. Таки факторний аналіз рулить. Населення росте - значить все мега охрененно.
Населення Уганди зросло з 4,8 мільйонів мешканців у 1950 році до 24,3 мільйонів у 2002 році.[7] Поточна кількість населення оцінюється в 32,4 мільйони. Чисельність населення зросла на 10,6 млн осіб за останні 12 років.[8] Населення країни дуже молоде — середній вік становить 15 років
Ось де все класно. Таки факторний аналіз рулить. Населення росте - значить все мега охрененно.
Пхе-пхе, дані за 1950-2002 рік. Перший, на перездачу!
Первый написав:Населення росте - значить все мега охрененно.
Для нерухомості - однозначно так!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vadim V Вы абсолютно правы,такого как сейчас не было НИКОГДА.Спрос ниже некуда-все Вы правильно описали-и звонят и не приходят,качественный состав соискателей хуже некуда (я это тоже подметил особенно,даже выезжающим говорю,такие как вы сейчас не снимают ) и неадекватный торг.И так уже с начала дкабря,даже по дешевым объектам до 8-9 т. грн/мес.Даже риелторы практически не звонят и по ликвидным объектам.Очень спивчуваю желающим войти сейчас на рынок аренды
Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?