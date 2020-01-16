|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13
Vadim V написав:
Шо то в Днепре шо то сейчас не так
,походу рокета знэнацька, звонят рылы по старым годовым объявам , - не здаёте - ли Вашу двушку?
Стандартная тема - идет прозвон старых баз с целью их актуализации
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8991
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1051 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29185
|3202479
|
|
|462
|192906
|
|
|10
|4268
|
|