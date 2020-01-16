Стандартная тема - идет прозвон старых баз с целью их актуализации
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:08
Бывают нормальные, но их высиживать надо.
Сидим с маклером, пьем кофе, приходят люди, смотрят квартиры, а мы смотрим на людей.
Неадекватов %% 70. С остальными можно иметь дело, если уметь договариваться.
Но "и на старуху бывает порнуха" (Фоменко) и иногда приходится искать поводы избавиться от арендаторов с "завышенным уровнем притязаний" (Лукьяненко).
Как говорит наш коллега, надо избегать людей с психикой, травмированной тренингами личностного роста.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:14
Фига. Только крупная бытовая техника.
Рент квартиры - это не гостиница не курорт.
Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано.
Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:20
Во избежание такого, работаю только с одним маклером. Который знает, что если у меня будет что-то, то я позвоню.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:35
Просто 8.5-9 - это не дешево, а овердофига, потому и не сдается, хотелки слишком большие. Эконом-сегмент - это 5-6 для Киева, не говоря уже о Днепре, там еще меньше.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:43
hxbbgaf
Дадите фото той прелести шо снимаете и напишите почём?
Ну дабы всем местным лендлордам убедиться шо они жадные гады
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