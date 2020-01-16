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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1752175317541755

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:08

  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?


Бывают нормальные, но их высиживать надо.
Сидим с маклером, пьем кофе, приходят люди, смотрят квартиры, а мы смотрим на людей.
Неадекватов %% 70. С остальными можно иметь дело, если уметь договариваться.
Но "и на старуху бывает порнуха" (Фоменко) и иногда приходится искать поводы избавиться от арендаторов с "завышенным уровнем притязаний" (Лукьяненко).
Как говорит наш коллега, надо избегать людей с психикой, травмированной тренингами личностного роста. :)
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:14

  CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится


Фига. Только крупная бытовая техника.
Рент квартиры - это не гостиница не курорт.
Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано.
Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:20

  Andreiii написав:Vadim V Вы абсолютно правы,такого как сейчас не было НИКОГДА.Спрос ниже некуда-все Вы правильно описали-и звонят и не приходят,качественный состав соискателей хуже некуда (я это тоже подметил особенно,даже выезжающим говорю,такие как вы сейчас не снимают :!:) и неадекватный торг.И так уже с начала дкабря,даже по дешевым объектам до 8-9 т. грн/мес.Даже риелторы практически не звонят и по ликвидным объектам.Очень спивчуваю желающим войти сейчас на рынок аренды


Во избежание такого, работаю только с одним маклером. Который знает, что если у меня будет что-то, то я позвоню.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:43

hxbbgaf
Дадите фото той прелести шо снимаете и напишите почём?
Ну дабы всем местным лендлордам убедиться шо они жадные гады
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

барабашов написав:hxbbgaf
Дадите фото той прелести шо снимаете и напишите почём?
Ну дабы всем местным лендлордам убедиться шо они жадные гады
Та какой там снимаете, это история о нескольких поколениях киевлян в одной панельке на Трое, и "все знакомые зарабатывают не более 3000" (это в 2013), щас может чуть больше - Ни о какой аренде и речи не может быть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:01

rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:49

[quote="4863185:UA"]
А это смотря кому сдавать :mrgreen:
Квартира в эконом сегменте?
Кто арендаторы?
Если арендаторы тратят на аренду более 35% месячного дохода, возможны подобные манцы.[/ quote]
Нет
Молодая пара (около 25 лет)
При деньгах, определенно не на последние снимают
vap
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:51

  rjkz написав:
  CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится


Фига. Только крупная бытовая техника.
Рент квартиры - это не гостиница не курорт.
Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано.
Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.

Сразу видно, кто в теме, а кто самоутверждающийся теоретик
vap
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