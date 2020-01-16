Додано: Чет 06 лют, 2020 02:34

Andreiii написав: rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия

Не знаю, как-то справляюсь. Да, бывало такое что и по несколько недель в несезон приходилось перебирать харчами...то есть соискателями, но потом они "жили долго и счастливо")))Со всем остальным - люди пусть считают свои деньги, а я свои. Когда туристы въезжают в хату с полным комплектом - посуда, постель, пылесос, утюг.Во-первых, для них чужое имущество не представляет никакой ценности - и засрать могут и сломать и спереть.Во-вторых, когда они въезжают в такую квартиру, а потом находят с таким-же комплектом на другом конце города, то тупо собирают чемодан, вызывают такси и переезжают.Когда-же они въезжают в хорошую квартиру но без множества мелочей, то обзаводятся ими самостоятельно. Легко и непринужденно. И по прошествии нескольких месяцев, у них этого СВОЕГО барахла уже столько, что переезд становится весьма проблематичен. И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))