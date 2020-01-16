Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?
Бывают нормальные, но их высиживать надо. Сидим с маклером, пьем кофе, приходят люди, смотрят квартиры, а мы смотрим на людей. Неадекватов %% 70. С остальными можно иметь дело, если уметь договариваться. Но "и на старуху бывает порнуха" (Фоменко) и иногда приходится искать поводы избавиться от арендаторов с "завышенным уровнем притязаний" (Лукьяненко). Как говорит наш коллега, надо избегать людей с психикой, травмированной тренингами личностного роста.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится
Фига. Только крупная бытовая техника. Рент квартиры - это не гостиница не курорт. Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано. Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Andreiii написав:Vadim V Вы абсолютно правы,такого как сейчас не было НИКОГДА.Спрос ниже некуда-все Вы правильно описали-и звонят и не приходят,качественный состав соискателей хуже некуда (я это тоже подметил особенно,даже выезжающим говорю,такие как вы сейчас не снимают ) и неадекватный торг.И так уже с начала дкабря,даже по дешевым объектам до 8-9 т. грн/мес.Даже риелторы практически не звонят и по ликвидным объектам.Очень спивчуваю желающим войти сейчас на рынок аренды
Во избежание такого, работаю только с одним маклером. Который знает, что если у меня будет что-то, то я позвоню.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
барабашов написав:hxbbgaf Дадите фото той прелести шо снимаете и напишите почём? Ну дабы всем местным лендлордам убедиться шо они жадные гады
Та какой там снимаете, это история о нескольких поколениях киевлян в одной панельке на Трое, и "все знакомые зарабатывают не более 3000" (это в 2013), щас может чуть больше - Ни о какой аренде и речи не может быть
rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия
[quote="4863185:UA"] А это смотря кому сдавать Квартира в эконом сегменте? Кто арендаторы? Если арендаторы тратят на аренду более 35% месячного дохода, возможны подобные манцы.[/ quote] Нет Молодая пара (около 25 лет) При деньгах, определенно не на последние снимают
CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится
Фига. Только крупная бытовая техника. Рент квартиры - это не гостиница не курорт. Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано. Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.
Сразу видно, кто в теме, а кто самоутверждающийся теоретик
Andreiii написав:rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия
Не знаю, как-то справляюсь. Да, бывало такое что и по несколько недель в несезон приходилось перебирать харчами...то есть соискателями, но потом они "жили долго и счастливо"))) Со всем остальным - люди пусть считают свои деньги, а я свои. Когда туристы въезжают в хату с полным комплектом - посуда, постель, пылесос, утюг. Во-первых, для них чужое имущество не представляет никакой ценности - и засрать могут и сломать и спереть. Во-вторых, когда они въезжают в такую квартиру, а потом находят с таким-же комплектом на другом конце города, то тупо собирают чемодан, вызывают такси и переезжают. Когда-же они въезжают в хорошую квартиру но без множества мелочей, то обзаводятся ими самостоятельно. Легко и непринужденно. И по прошествии нескольких месяцев, у них этого СВОЕГО барахла уже столько, что переезд становится весьма проблематичен. И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))
Менталитет сельских жителей, которые захламояют все вокруг. Многим это чуждо. К примеру мне: Я в Киеве сменил 2 сьемных квартиры, а еще свою личную и пару месяцев на родительской даче перекантовался. В Москве в служебной жил, за пару лет в СПБ сменил 2 квартиры, в Остине сменил 2е аппартаментов, в Минске 2 квартиры сменил. Еще 4ре месяца эксперементировал пожить поработать с моря\океана(Махачкала\Galle) зиму. Это все за 11 лет. Меня не волнуют метериальные ценности в виде гладильной доски, вилок, ложек. Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествует До появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его. После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).
ПС. Как-то в благодарность ледлорду оставил пылесос и стиралку свои после года использования. Было лень продавать да и хотел таким образом сказать спасибо за помощь определенную в трудную минуту. На мой взгляд, нормально обставленная должна быть. Пример: https://r.onliner.by/ak/apartments/495823
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 06 лют, 2020 07:02, всього редагувалось 1 раз.