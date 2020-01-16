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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лют, 2020 07:00
Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.
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vap
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Додано: Чет 06 лют, 2020 07:05
vap написав:
Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.
Мужчина выбирает жену под стать себе. Это жизнь. Иначе семьи не складываются.
Я осознано бежаел от таких индивидуумов.
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Понаехал
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