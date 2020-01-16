Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))
Менталитет сельских жителей, которые захламояют все вокруг. Многим это чуждо. К примеру мне: Я в Киеве сменил 2 сьемных квартиры, а еще свою личную и пару месяцев на родительской даче перекантовался. В Москве в служебной жил, за пару лет в СПБ сменил 2 квартиры, в Остине сменил 2е аппартаментов, в Минске 2 квартиры сменил. Еще 4ре месяца эксперементировал пожить поработать с моря\океана(Махачкала\Galle) зиму. Это все за 11 лет. Меня не волнуют метериальные ценности в виде гладильной доски, вилок, ложек. Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествует До появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его. После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).
ПС. Как-то в благодарность ледлорду оставил пылесос и стиралку свои после года использования. Было лень продавать да и хотел таким образом сказать спасибо за помощь определенную в трудную минуту. На мой взгляд, нормально обставленная должна быть. Пример: https://r.onliner.by/ak/apartments/495823
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 06 лют, 2020 07:02, всього редагувалось 1 раз.
Andreiii написав:rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия
Правильно написав Rjkz. Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?
В перший раз здаєте?)))) Все повинно бути прописано в договорі. Чого там немає, те за окрему плату.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців