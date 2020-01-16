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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1753175417551756

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 06:40

  rjkz написав:И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))

Менталитет сельских жителей, которые захламояют все вокруг.
Многим это чуждо.
К примеру мне:
Я в Киеве сменил 2 сьемных квартиры, а еще свою личную и пару месяцев на родительской даче перекантовался. В Москве в служебной жил, за пару лет в СПБ сменил 2 квартиры, в Остине сменил 2е аппартаментов, в Минске 2 квартиры сменил. Еще 4ре месяца эксперементировал пожить поработать с моря\океана(Махачкала\Galle) зиму.
Это все за 11 лет.
Меня не волнуют метериальные ценности в виде гладильной доски, вилок, ложек.
Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествует :)
До появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его. :)
После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).
:roll:
ПС. Как-то в благодарность ледлорду оставил пылесос и стиралку свои после года использования. Было лень продавать да и хотел таким образом сказать спасибо за помощь определенную в трудную минуту.
На мой взгляд, нормально обставленная должна быть.
Пример: https://r.onliner.by/ak/apartments/495823
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 06 лют, 2020 07:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:00

Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.
vap
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:05

  vap написав:Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.

Мужчина выбирает жену под стать себе. Это жизнь. Иначе семьи не складываются.
Я осознано бежаел от таких индивидуумов. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:44

  vap написав:Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.


Может он просто жлоб редкий. :?
Неприхотливых женщин не бывает.
У нормального чоловіка завжди гола й боса.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:30

  Andreiii написав:rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия

Правильно написав Rjkz.
Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:33

  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?

В перший раз здаєте?))))
Все повинно бути прописано в договорі.
Чого там немає, те за окрему плату.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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