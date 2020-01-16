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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1754175517561757>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 06:40

  rjkz написав:И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))

Менталитет сельских жителей, которые захламояют все вокруг.
Многим это чуждо.
К примеру мне:
Я в Киеве сменил 2 сьемных квартиры, а еще свою личную и пару месяцев на родительской даче перекантовался. В Москве в служебной жил, за пару лет в СПБ сменил 2 квартиры, в Остине сменил 2е аппартаментов, в Минске 2 квартиры сменил. Еще 4ре месяца эксперементировал пожить поработать с моря\океана(Махачкала\Galle) зиму.
Это все за 11 лет.
Меня не волнуют метериальные ценности в виде гладильной доски, вилок, ложек.
Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествует :)
До появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его. :)
После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).
:roll:
ПС. Как-то в благодарность ледлорду оставил пылесос и стиралку свои после года использования. Было лень продавать да и хотел таким образом сказать спасибо за помощь определенную в трудную минуту.
На мой взгляд, нормально обставленная должна быть.
Пример: https://r.onliner.by/ak/apartments/495823
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 06 лют, 2020 07:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:00

Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.
vap
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:05

  vap написав:Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.

Мужчина выбирает жену под стать себе. Это жизнь. Иначе семьи не складываются.
Я осознано бежаел от таких индивидуумов. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:44

  vap написав:Какая у вас жена неприхотливая. У меня одних туфлей на шпильке пар 12 наберется, если не больше.


Может он просто жлоб редкий. :?
Неприхотливых женщин не бывает.
У нормального чоловіка завжди гола й боса.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:30

  Andreiii написав:rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия

Правильно написав Rjkz.
Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:33

  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?

В перший раз здаєте?))))
Все повинно бути прописано в договорі.
Чого там немає, те за окрему плату.
______________________

"Нашу країну сприймають виключно крізь призму донора простої робочої сили, не більше.

На одній з панелей я поставив запитання великому забудовнику що він думає з приводу України і отримав коротку і лаконічну відповідь: «Абсолютно непрозорий ринок. Дуже високі ризики».

Адже справа не тільки в реформах. Не в папірцях, які ВР, ВП і Кабмін придумають і підпишуть. Без ефективних правоохоронців і судів економіка України продовжить стагнувати замість того, щоб «захлинатися від лавин інвестицій».

У владі вважають, що якщо підписати 50 папірців і назвати їх реформами — гроші потечуть до нас рікою. В реальності ж наша держава як і раніше не здатна на практиці впроваджувати елементарні рішення. А це веде до непрозорих і хаотичних правил, кидалова, рейдерства та хабарів чиновникам. Що, в свою чергу, створює колосальні ризики для будь-якого інвестора. "

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... u-nv-.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 06 лют, 2020 09:26, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:54

  Frant написав:
  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?

В перший раз здаєте?))))
Все повинно бути прописано в договорі.
Чого там немає, те за окрему плату.

Тут вже мабуть це було. Чи не може цей договір бути використаний в якості доказа податковою інспекцією, щоб довести факт оренди житла і отримання орендодавцем доходу, для накладення штрафу за не сплату податку від оренди житла?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:07

  Bolt написав:
  Frant написав:
  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?

В перший раз здаєте?))))
Все повинно бути прописано в договорі.
Чого там немає, те за окрему плату.

Тут вже мабуть це було. Чи не може цей договір бути використаний в якості доказа податковою інспекцією, щоб довести факт оренди житла і отримання орендодавцем доходу, для накладення штрафу за не сплату податку від оренди житла?

Так, може.

Здавайте житло без договору.
Розкажете нам, що з того вийшло, ок? :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:54

  Frant написав:Правильно написав Rjkz.
Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.

Здравомыслящий арендатор всё равно хочет видеть хозяина квартиры до принятия решения арендовать или нет. .т.ч. время риелтор особо не экономит.
Другой вопрос, что арендатор ищущий квартиру без комиссии рыла, да ещё с ценником ниже рынка, чаще всего оказывается прижимистым . Это далеко не самый плохой тип арендаторов, но и не лучший :mrgreen: Хуже, когда ограничено платежеспособный пытается влезть не в свою ценовою нишу аренды.
ПС. По поводу дополнительной комплектации арендной квартиры рекомендую такой прием:
На просмотре говорите арендатору - Квартира сдается в таком виде и с такой комплектацией как вы видите её сейчас. Все пожелания, по поводу доукомплектовать или вывести часть мебели принимаются сейчас, а не после подписания договора аренды.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:01

  Bolt написав:
  Frant написав:
  vap написав:Сдала квартиру в новом доме 2 мес назад. С самого начала были негаразды - на второй день начали требовать сушилку и пылесос, потому что им необходимо, были посланы; потом выбросили коврик в прихожей, потому что он ничего не стоит, сказала купить такой же; теперь оказалось что не платят квартплату, потому что счётчик электричества неправильно мотает. Сказала, что договор разрываю, начали требовать комиссию риэлтора, были посланы, так как договор прекращаю из-за невыполнения ими условий. Коллеги, это у всех так, или бывают нормальные люди?

В перший раз здаєте?))))
Все повинно бути прописано в договорі.
Чого там немає, те за окрему плату.

Тут вже мабуть це було. Чи не може цей договір бути використаний в якості доказа податковою інспекцією, щоб довести факт оренди житла і отримання орендодавцем доходу, для накладення штрафу за не сплату податку від оренди житла?

Так, може.

Здавайте житло без договору.
Розкажете нам, що з того вийшло, ок? :wink:[/quote]
Якщо примірник договіруу, з підписом орендаря,тільки в мене ?
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