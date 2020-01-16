Додано: Чет 06 лют, 2020 06:40

rjkz написав: И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. )))) И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))

Менталитет сельских жителей, которые захламояют все вокруг.Многим это чуждо.К примеру мне:Я в Киеве сменил 2 сьемных квартиры, а еще свою личную и пару месяцев на родительской даче перекантовался. В Москве в служебной жил, за пару лет в СПБ сменил 2 квартиры, в Остине сменил 2е аппартаментов, в Минске 2 квартиры сменил. Еще 4ре месяца эксперементировал пожить поработать с моря\океана(Махачкала\Galle) зиму.Это все за 11 лет.Меня не волнуют метериальные ценности в виде гладильной доски, вилок, ложек.Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествуетДо появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его.После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).ПС. Как-то в благодарность ледлорду оставил пылесос и стиралку свои после года использования. Было лень продавать да и хотел таким образом сказать спасибо за помощь определенную в трудную минуту.На мой взгляд, нормально обставленная должна быть.Пример: