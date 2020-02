Додано: Чет 06 лют, 2020 15:31

Так заколебаешься все хотелки арендатора удовлетворять.

Ранее была написана эффективная схема - всё самое необходимое есть, в рабочем состоянии. Нужно что-то ещё - докупайте сами. Без проблем.

Бережно относитесь к имуществу арендодателя.

Если что-то не нравится в квартире - вас никто не заставляет снимать именно эту квартиру - на рынке полно других.

