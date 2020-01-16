Додано: Чет 06 лют, 2020 10:07

UA написав: Frant написав: Правильно написав Rjkz.

Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав. Правильно написав Rjkz.Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.

Здравомыслящий арендатор всё равно хочет видеть хозяина квартиры до принятия решения арендовать или нет. .т.ч. время риелтор особо не экономит.

Другой вопрос, что арендатор ищущий квартиру без комиссии рыла, да ещё с ценником ниже рынка, чаще всего оказывается прижимистым . Это далеко не самый плохой тип арендаторов, но и не лучший Хуже, когда ограничено платежеспособный пытается влезть не в свою ценовою нишу аренды.

ПС. По поводу дополнительной комплектации арендной квартиры рекомендую такой прием:

На просмотре говорите арендатору - Квартира сдается в таком виде и с такой комплектацией как вы видите её сейчас. Все пожелания, по поводу доукомплектовать или вывести часть мебели принимаются сейчас, а не после подписания договора аренды. Здравомыслящий арендатор всё равно хочет видеть хозяина квартиры до принятия решения арендовать или нет. .т.ч. время риелтор особо не экономит.Другой вопрос, что арендатор ищущий квартиру без комиссии рыла, да ещё с ценником ниже рынка, чаще всего оказывается прижимистым . Это далеко не самый плохой тип арендаторов, но и не лучшийХуже, когда ограничено платежеспособный пытается влезть не в свою ценовою нишу аренды.ПС. По поводу дополнительной комплектации арендной квартиры рекомендую такой прием:На просмотре говорите арендатору - Квартира сдается в таком виде и с такой комплектацией как вы видите её сейчас. Все пожелания, по поводу доукомплектовать или вывести часть мебели принимаются сейчас, а не после подписания договора аренды.

Слишком сложно.Сразу отмечаю для арендаторов, что есть в квартире и велкам, если подходит.Договор заключаю сразу с четкой описью имущества.Если выдвигаются еще какие-то требования, мы мило расстаемся и больше не встречаемся. Были случаи, когда "подумали и решили, что и так устраивает", но для "подумавших" у маклера был всегда один и тот же ответ "уже сдана".Маклер у меня всегда один и тот же, он знает, что в обход него никто не заселится, поэтому ищет того, кто нужен мне, а не "поскорее хоть кого-то"