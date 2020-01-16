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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:07
UA написав: Frant написав:
Правильно написав Rjkz.
Лендлорди, які мають декілька квартир, здають їх через одного перевіреного ріелтера. І Біг539 те ж саме писав.
Здравомыслящий арендатор всё равно хочет видеть хозяина квартиры до принятия решения арендовать или нет. .т.ч. время риелтор особо не экономит.
Другой вопрос, что арендатор ищущий квартиру без комиссии рыла, да ещё с ценником ниже рынка, чаще всего оказывается прижимистым . Это далеко не самый плохой тип арендаторов, но и не лучший
Хуже, когда ограничено платежеспособный пытается влезть не в свою ценовою нишу аренды.
ПС. По поводу дополнительной комплектации арендной квартиры рекомендую такой прием:
На просмотре говорите арендатору - Квартира сдается в таком виде и с такой комплектацией как вы видите её сейчас. Все пожелания, по поводу доукомплектовать или вывести часть мебели принимаются сейчас, а не после подписания договора аренды.
Слишком сложно.
Сразу отмечаю для арендаторов, что есть в квартире и велкам, если подходит.
Договор заключаю сразу с четкой описью имущества.
Если выдвигаются еще какие-то требования, мы мило расстаемся и больше не встречаемся. Были случаи, когда "подумали и решили, что и так устраивает", но для "подумавших" у маклера был всегда один и тот же ответ "уже сдана".
Маклер у меня всегда один и тот же, он знает, что в обход него никто не заселится, поэтому ищет того, кто нужен мне, а не "поскорее хоть кого-то"
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antey1969
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51
Гостинки по 5500 с мебелью и техникой не одни знакомые снимают. Как говорится, желаю удачи сдать однушку за 9000.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:11
Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни! (с)
Понаехал написав:
Жене тоже так нравилось. Она как раз все эти 11 лет со мной путешествует
До появления ребенка наши с женой пожитки умещались в 2 чемодана и 2 рюкзака. Мы были счастливыне испытывая нужды в каких-то дополнительных вещах. Даже телефизор купили только в США,а до этого не смотрели 8 лет его.
После появления ребенка все, что надо с собой иметь в случае переезда или не хочется слить на барахолке, умещается в 5 чемоданах(+ 2 машины которые в общем-то можно быстро продать, если захочу освоить другой континент).
Красави
Тихо заздрю
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16
vap написав: rjkz написав: CRUSADER написав:
Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится
Фига. Только крупная бытовая техника.
Рент квартиры - это не гостиница не курорт.
Все что можно поднять и вынести, рано или поздно будет поднято и вынесено. Или ухайдокано.
Из такого плана вещей только гладильная доска во избежание глажки на кроватях и диванах. И то перетягивать надо после каждого арендатря - одни умудрились прожечь за полгода рента.
Сразу видно, кто в теме, а кто самоутверждающийся теоретик
Повезло не встречать таких арендодателей, как сабж. Не удавитесь за 300 грн на своём бабушатнике
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CRUSADER
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:23
Выше описали, как нормально должно происходить у адекватного арендодателя и арендатора. Встретились, показали квартиру, подписали договор, уточнили что ещё докупить, внесли списком все имущество договр и и его стоимость, оставили страховую сумму
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CRUSADER
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:31
CRUSADER написав:
Выше описали, как нормально должно происходить у адекватного арендодателя и арендатора. Встретились, показали квартиру, подписали договор, уточнили что ещё докупить
, внесли списком все имущество договр и и его стоимость, оставили страховую сумму
Так заколебаешься все хотелки арендатора удовлетворять.
Ранее была написана эффективная схема - всё самое необходимое есть, в рабочем состоянии. Нужно что-то ещё - докупайте сами. Без проблем.
Бережно относитесь к имуществу арендодателя.
Если что-то не нравится в квартире - вас никто не заставляет снимать именно эту квартиру - на рынке полно других.
Желающие "подумать" получают один ответ в конце - "уже сдана, даже дороже чем предполагалось".
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:32
На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:13
antey1969 написав:На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
Когда говоришь арендодателю, забирай все свое барахло, я сам себе куплю диван и пр, в ответ мычанье и сопли, куда я его дену, у меня нет гаража и пр
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CRUSADER
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:34
CRUSADER написав:
antey1969 написав:На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
Когда говоришь арендодателю, забирай все свое барахло, я сам себе куплю диван и пр, в ответ мычанье и сопли, куда я его дену, у меня нет гаража и пр
Безъяйкий какой-то арендодатель - ещё оправдывается перед арендатором... ппц...
ок - он вам уступит, вы поживёте с годок, потом переедете со своим диваном, ему новый покупать? Или перевозить старый назад в квартиру? Адекватному арендодателю такая возня и нaxpeн не нужна. Поэтому постанова простая: есть диван - вот он. Да, не новый. Поломаете - вычту из залога. Не нравится - двери прямо.
А если с порога клиент начинает крутить носом - сразу указать на дверь. Даже не слушать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:51
CRUSADER написав:
antey1969 написав:На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
Когда говоришь арендодателю, забирай все свое барахло, я сам себе куплю диван и пр, в ответ мычанье и сопли, куда я его дену, у меня нет гаража и пр
Какое "мычанье"?
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kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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