Украина поднялась в рейтинге самых дорогих для жизни стран
Соседями Украины в рейтинге оказались Руанда и Аргентина.
Даже не знаю, радоваться или плакать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Даже не знаю, радоваться или плакать.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:58
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:05
Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:10
Хватит дурака валять Всё вы прекрасно понимаете. Докупайте что хотите, но за свой счёт. Берегите имущество арендодателя, вверенное вам во временное пользование (после вас им будут пользоваться другие арендаторы). Убирать из квартиры диваны/шкафы ради вас (такого клёвого арендатора) не будут - т.к. за вами очередь в том числе тех, кому эта мебель понадобится, и кто переезжает с чемоданами/коробками, а не с мебелью.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13
В объявлении было все четко указано. На рынке предложений море, ищи, где нет барахла. Хрена ты ко мне приперся? Лифт в конце коридора и направо)))
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13
А что тут не понимать?
Квартира сдается в той комплектации, которая есть. За это есть цена. Не нравится - никто не заставляет.
Адекватный рынок?
Ок.
В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:47
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
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