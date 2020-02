Додано: Чет 06 лют, 2020 18:10

CRUSADER написав: Ленлорды, вас не поймёшь . Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.

Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум



Хватит дурака валять Всё вы прекрасно понимаете. Докупайте что хотите, но за свой счёт. Берегите имущество арендодателя, вверенное вам во временное пользование (после вас им будут пользоваться другие арендаторы). Убирать из квартиры диваны/шкафы ради вас (такого клёвого арендатора) не будут - т.к. за вами очередь в том числе тех, кому эта мебель понадобится, и кто переезжает с чемоданами/коробками, а не с мебелью.

