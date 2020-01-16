Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
Хватит дурака валять Всё вы прекрасно понимаете. Докупайте что хотите, но за свой счёт. Берегите имущество арендодателя, вверенное вам во временное пользование (после вас им будут пользоваться другие арендаторы). Убирать из квартиры диваны/шкафы ради вас (такого клёвого арендатора) не будут - т.к. за вами очередь в том числе тех, кому эта мебель понадобится, и кто переезжает с чемоданами/коробками, а не с мебелью.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
antey1969 написав:На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
Когда говоришь арендодателю, забирай все свое барахло, я сам себе куплю диван и пр, в ответ мычанье и сопли, куда я его дену, у меня нет гаража и пр
В объявлении было все четко указано. На рынке предложений море, ищи, где нет барахла. Хрена ты ко мне приперся? Лифт в конце коридора и направо)))
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
А что тут не понимать? Квартира сдается в той комплектации, которая есть. За это есть цена. Не нравится - никто не заставляет. Адекватный рынок? Ок. В Нью-Йорке адекватный рынок? За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:В Нью-Йорке адекватный рынок? За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
CRUSADER написав:Выше описали, как нормально должно происходить у адекватного арендодателя и арендатора. Встретились, показали квартиру, подписали договор, уточнили что ещё докупить, внесли списком все имущество договр и и его стоимость, оставили страховую сумму
Сначала выслушали пожелания арендатора, и если арендодатель считает уместным- доукомплектовать. И только после подписали договор. Только такая последовательность. Никаких хотелок после подписания договора. Опись имущества это само собой разумеющийся момент.
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
15-17,5кгрн за 1к? согласен, адекватная цена тогда не пойму почему вы тут сопли размазываете???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
15-17,5кгрн за 1к? согласен, адекватная цена тогда не пойму почему вы тут сопли размазываете???
Адекватная цена, но не для Киева. Может, для Лондона. А в Киеве пока что однушки снимают за 200-250 баксов в баксовом эквиваленте.