Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13

CRUSADER написав: Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.

Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

А что тут не понимать?Квартира сдается в той комплектации, которая есть. За это есть цена. Не нравится - никто не заставляет.Адекватный рынок?Ок.В Нью-Йорке адекватный рынок?За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.