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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1756175717581759>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... izni-stran

Украина поднялась в рейтинге самых дорогих для жизни стран


Соседями Украины в рейтинге оказались Руанда и Аргентина.


Даже не знаю, радоваться или плакать. :mrgreen:
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:05

  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:10

  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум


Хватит дурака валять :evil: Всё вы прекрасно понимаете. Докупайте что хотите, но за свой счёт. Берегите имущество арендодателя, вверенное вам во временное пользование (после вас им будут пользоваться другие арендаторы). Убирать из квартиры диваны/шкафы ради вас (такого клёвого арендатора) не будут - т.к. за вами очередь в том числе тех, кому эта мебель понадобится, и кто переезжает с чемоданами/коробками, а не с мебелью.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13

  CRUSADER написав:
antey1969 написав:На развитом Западе уже давно все адекватно. При сдаче в аренду в квартире в лучшем случае есть кухонный уголок. При выселении будь добр предоставить квитанцию от клининговой компании. И никаких проблем типа "жлоб, тебе что 300 грн жалко". На "жлоба" обычно у нас лохов ловят.
Когда говоришь арендодателю, забирай все свое барахло, я сам себе куплю диван и пр, в ответ мычанье и сопли, куда я его дену, у меня нет гаража и пр

В объявлении было все четко указано. На рынке предложений море, ищи, где нет барахла. Хрена ты ко мне приперся? Лифт в конце коридора и направо)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:13

  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум


А что тут не понимать?
Квартира сдается в той комплектации, которая есть. За это есть цена. Не нравится - никто не заставляет.
Адекватный рынок?
Ок.
В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:47

  rjkz написав:В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.

Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:30

  CRUSADER написав:Выше описали, как нормально должно происходить у адекватного арендодателя и арендатора. Встретились, показали квартиру, подписали договор, уточнили что ещё докупить, внесли списком все имущество договр и и его стоимость, оставили страховую сумму

Сначала выслушали пожелания арендатора, и если арендодатель считает уместным- доукомплектовать. И только после подписали договор. Только такая последовательность.
Никаких хотелок после подписания договора. :mrgreen:
Опись имущества это само собой разумеющийся момент.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:47

  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

15-17,5кгрн за 1к?
согласен, адекватная цена
тогда не пойму почему вы тут сопли размазываете???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:54

  Прохожий написав:
  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

15-17,5кгрн за 1к?
согласен, адекватная цена
тогда не пойму почему вы тут сопли размазываете???

Адекватная цена, но не для Киева. Может, для Лондона. А в Киеве пока что однушки снимают за 200-250 баксов в баксовом эквиваленте.
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