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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1756175717581759

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:Гостинки по 5500 с мебелью и техникой не одни знакомые снимают. Как говорится, желаю удачи сдать однушку за 9000.
Однушки по 8-9 тыс тоже не одни знакомые снимают. Добро пожаловать в реальность
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:24

  hxbbgaf написав:
  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.

На ДВРЗ? Чи на Святошино?
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:25

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:
  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум

Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.

На ДВРЗ? Чи на Святошино?

На Троещине можно. Или на Лесном или на Дарнице, там до метро недалеко.
hxbbgaf
 
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