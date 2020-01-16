Додано: Чет 06 лют, 2020 23:49

hxbbgaf написав: Там где недалеко, даже в советском состоянии двушка будет куда дороже, очнитесь уже Там где недалеко, даже в советском состоянии двушка будет куда дороже, очнитесь уже

1 км до метро - это далеко?15 минут пешком или 5 минут на трамвае. Та даже и 2 км если - это 5-7 минут подъехать.[/quote]Для кого и 30 летняя жигули машина. Она ведь едет и обслуживание не дорого. Я как-то видел в ФБ как на подобную квартиру накинулись арендаторы со словами "фи и кто умер". Квартира захламлена, мебель 40+, штор нет. Выйдите на улицу много машин с прошлого века? Так и в аренде 80% потенциальных арендаторов такое не рассматривает. Посмотрите по сторонам почему есть салоны стрижки, где стрижка от 500грн, хотя можно постричься дешевле 100. Почему есть дорогие рестораны, хотя дешевле самому приготовить или в забегаловке на Юности.