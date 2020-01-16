Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.
На ДВРЗ? Чи на Святошино?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
Они в своем уме? Советскую 2-ку площадью 50 метров со всеми этими нехитрыми причандалами можно снять сейчас за 300 долларов.
На ДВРЗ? Чи на Святошино?
На Троещине можно. Или на Лесном или на Дарнице, там до метро недалеко.
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Для кого и 30 летняя жигули машина. Она ведь едет и обслуживание не дорого. Я как-то видел в ФБ как на подобную квартиру накинулись арендаторы со словами "фи и кто умер". Квартира захламлена, мебель 40+, штор нет. Выйдите на улицу много машин с прошлого века? Так и в аренде 80% потенциальных арендаторов такое не рассматривает. Посмотрите по сторонам почему есть салоны стрижки, где стрижка от 500грн, хотя можно постричься дешевле 100. Почему есть дорогие рестораны, хотя дешевле самому приготовить или в забегаловке на Юности.