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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:51
Понаехал написав: rjkz написав:
В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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