Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В Нью-Йорке адекватный рынок? За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Жк воздухофлотский, элизиум
Обыкновенные ЖК с определённым количеством сдающих в аренду. Как и везде. Такие же доходные дома как и другие подобные ЖК. Ничего специального.
Andreiii написав:rjkz ну не знаю,не знаю, если сейчас сидеть и уповать на 1-го маклера,то можно по 2 недели бюджет сдавать.Сейчас 60-70 процентов арендаторов,когда-то было наоборот.Умнеют люди,учатся деньги считать.А про малоценку правильно,нечего покупать,кроме некоторых must have для своего же спокойствия
Не знаю, как-то справляюсь. Да, бывало такое что и по несколько недель в несезон приходилось перебирать харчами...то есть соискателями, но потом они "жили долго и счастливо"))) Со всем остальным - люди пусть считают свои деньги, а я свои. Когда туристы въезжают в хату с полным комплектом - посуда, постель, пылесос, утюг. Во-первых, для них чужое имущество не представляет никакой ценности - и засрать могут и сломать и спереть. Во-вторых, когда они въезжают в такую квартиру, а потом находят с таким-же комплектом на другом конце города, то тупо собирают чемодан, вызывают такси и переезжают. Когда-же они въезжают в хорошую квартиру но без множества мелочей, то обзаводятся ими самостоятельно. Легко и непринужденно. И по прошествии нескольких месяцев, у них этого СВОЕГО барахла уже столько, что переезд становится весьма проблематичен. И это становится залогом долгих и взаимовыгодных отношений. ))))
Да это все правильно,незачем покупать мелочи,кроме тех,которые необходимы для уменьшения износа жилья, но уплаченная маклеру комиссия при заселении никогда не останавливала арендатора съехать раньше срока.Тем более сейчас нечего полагаться только на маклера,тем более 1-го,там Investorkiev все правильно написал- такого несезона/отсутствия спроса не было никогда.А со всеми,кто просит подушки-стаканы разговор один-снимайте посуточно
rjkz написав:Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
Это абсолютный минус. 4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день): NY -277 LA -201 Dallas +212 Phoenix +200 ПС. статистики от Блумберга
rjkz написав:Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
Это абсолютный минус. 4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день): NY -277 LA -201 Dallas +212 Phoenix +200 ПС. статистики от Блумберга
Как в статистике Блумберга отражаются нелегалы? Зайдите на любой русскоязычный ресурс по поиску и предложению работы - как Вы думаете, почему так много спроса и предложения работы за кэшью? Подскажу - у одних нет ворк ауторизейшн, а вторые готовы этим пользоваться, порой предлагая зп ниже официальной (что бывает крайне редко.все_же даже на 15 баксов в час и даже на кэшью трудно найти и удержать людей). А даже если представить, что эта статистика корректна, то НЙ был и есть "воротами" США, но нынешний Президент США закрутил гайки по миграции и прибытие резко снизилось, а люди пообвыкнув перебираются в другие места. Вот, к примеру, уехал некогда человек из Западной Украины, жил с семьей в Бруклине, сын рос, закончил школу, потом калледж, Получил СРА, пошел работать аккаунтентом то там, то сям. А потом получил предложение из Остина ))) (я не шучу) и только подъемных 100 куе за согласие переехать. Ну и поехал. Свободная страна. Другой мой знакомый тоже некогда жил в НЙ, я уже писал не раз про его семью, тоже получил мега предложение из шт.Вашингтон. Еще одни и вторые перебрались в Нью-Джерси, но работают в НЙ. Другой долго жил в НЙ пока был наемным работником, а потом перебрался в Балтимор чтобы открыть свой бизнес - там испанцы на квалифицированных работах работают за 120-150 баксов в день. В НЙ - фига. Ну судьба у города такая. И как на примерно официальных 8,5 млн самого НЙ и 20+ млн агломерации скажется убытие официальных 200-з00 человек в день? И прибытие хххХ нелегалов? Из Украины миллионы валят.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Ну у очень многих нечто подобное. Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду. В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу. Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Ну у очень многих нечто подобное. Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду. В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу. Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
Так и я о том же. У стати Украинцу так, как поляку нельзя. Наша страна в списке исключений.
Послушайте топикстартер, вы идиот или нормальный человек? Там на 8м фото засранная стена и пол, и это на фото от рыла сделанное на телефон, а не увиденное своими глазами, на 10м фото плесень черная на новом окне на откосах, советское окно made in 60's травило и не плесневело, пластик герметичен и 90% влажность сразу видна. Шкаф засран так, что жир с пальцев, вьевшийся в полувековую мебель, виден даже на говнофото. Вы б такое с ребенком сняли чтоб он на коленках по тому коридору лазил и тем воздухом дышал??? Чтоб руками тот шкаф полапал, а потом их в рот???
То не плесень , то они щели законопатили ватой строительной которая осталась после демонтажа старого окна
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Жк воздухофлотский, элизиум
ЖК воздухофлотский - это вроде обычный дом, а не доходный?