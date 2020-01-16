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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:51
Понаехал написав: rjkz написав:
В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:50
CRUSADER написав: investorkiev написав: CRUSADER написав:
Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Жк воздухофлотский, элизиум
Обыкновенные ЖК с определённым количеством сдающих в аренду. Как и везде. Такие же доходные дома как и другие подобные ЖК. Ничего специального.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:51
rjkz написав:
Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
Это абсолютный минус.
4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день):
NY -277
LA -201
Dallas +212
Phoenix +200
ПС. статистики от Блумберга
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