Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В Нью-Йорке адекватный рынок? За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.
Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.
Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды. Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум
можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Жк воздухофлотский, элизиум
Обыкновенные ЖК с определённым количеством сдающих в аренду. Как и везде. Такие же доходные дома как и другие подобные ЖК. Ничего специального.
rjkz написав:Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
Это абсолютный минус. 4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день): NY -277 LA -201 Dallas +212 Phoenix +200 ПС. статистики от Блумберга
rjkz написав:Мне больно смеяться.... Минус 200-300человек в день? А сколько плюс? При населении НЙ как пол-Украины. Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
Это абсолютный минус. 4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день): NY -277 LA -201 Dallas +212 Phoenix +200 ПС. статистики от Блумберга
Как в статистике Блумберга отражаются нелегалы? Зайдите на любой русскоязычный ресурс по поиску и предложению работы - как Вы думаете, почему так много спроса и предложения работы за кэшью? Подскажу - у одних нет ворк ауторизейшн, а вторые готовы этим пользоваться, порой предлагая зп ниже официальной (что бывает крайне редко.все_же даже на 15 баксов в час и даже на кэшью трудно найти и удержать людей). А даже если представить, что эта статистика корректна, то НЙ был и есть "воротами" США, но нынешний Президент США закрутил гайки по миграции и прибытие резко снизилось, а люди пообвыкнув перебираются в другие места. Вот, к примеру, уехал некогда человек из Западной Украины, жил с семьей в Бруклине, сын рос, закончил школу, потом калледж, Получил СРА, пошел работать аккаунтентом то там, то сям. А потом получил предложение из Остина ))) (я не шучу) и только подъемных 100 куе за согласие переехать. Ну и поехал. Свободная страна. Другой мой знакомый тоже некогда жил в НЙ, я уже писал не раз про его семью, тоже получил мега предложение из шт.Вашингтон. Еще одни и вторые перебрались в Нью-Джерси, но работают в НЙ. Другой долго жил в НЙ пока был наемным работником, а потом перебрался в Балтимор чтобы открыть свой бизнес - там испанцы на квалифицированных работах работают за 120-150 баксов в день. В НЙ - фига. Ну судьба у города такая. И как на примерно официальных 8,5 млн самого НЙ и 20+ млн агломерации скажется убытие официальных 200-з00 человек в день? И прибытие хххХ нелегалов? Из Украины миллионы валят.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Ну у очень многих нечто подобное. Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду. В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу. Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Ну у очень многих нечто подобное. Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду. В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу. Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
Так и я о том же. У стати Украинцу так, как поляку нельзя. Наша страна в списке исключений.