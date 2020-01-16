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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1757175817591760

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:51

  Понаехал написав:
  rjkz написав:В Нью-Йорке адекватный рынок?
За убитую в хлам студию в 2-х часах на метро от центра штука баксов, за 1бэдрум в часе 2 штуки. С кухонным гарнитуром, плитой, холодильником и микровэйкой. ФСЕЕЕ. Покупай шо хош. Перед выездом, будь добр сдай в таком виде как заехал. Риелтор берет 100% месячного рента. Если в русскоязычном районе, то надо еще с супером "познакомиться". Это баксов 150.

Вот поэтому народ оттуда и валит. Минус 200-300 челок в день.


Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:50

  CRUSADER написав:
investorkiev написав:
  CRUSADER написав:Ленлорды, вас не поймёшь. Когда просишь докупить - плохо, просишь убрать - тоже плохо. Поэтому и нет у нас нормального и адекватного рынка аренды.
Сейчас, к счастью, появляются доходные дома с типовым ремонтом, мебелью, гладильными досками в конце концов, чайник и пр. И за такое отношение к своему клиенту средняя месячная плата 1к- 600-700 долл до 50 кв м, разбирают за 2 недели максимум


можете привести конкретный пример такого доходногоо дома? есть у него адрес, сайт? обьявление в ОЛХ?
Жк воздухофлотский, элизиум

Обыкновенные ЖК с определённым количеством сдающих в аренду. Как и везде. Такие же доходные дома как и другие подобные ЖК. Ничего специального.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:51

  rjkz написав:Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.

Это абсолютный минус.
4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день):
NY -277
LA -201
Dallas +212
Phoenix +200
ПС. статистики от Блумберга
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 06:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:
https://tech.onliner.by/2020/02/06/it-usa
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:04

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Мне больно смеяться....
Минус 200-300человек в день?
А сколько плюс?
При населении НЙ как пол-Украины.
Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.

Это абсолютный минус.
4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день):
NY -277
LA -201
Dallas +212
Phoenix +200
ПС. статистики от Блумберга


Как в статистике Блумберга отражаются нелегалы?
Зайдите на любой русскоязычный ресурс по поиску и предложению работы - как Вы думаете, почему так много спроса и предложения работы за кэшью? Подскажу - у одних нет ворк ауторизейшн, а вторые готовы этим пользоваться, порой предлагая зп ниже официальной (что бывает крайне редко.все_же даже на 15 баксов в час и даже на кэшью трудно найти и удержать людей).
А даже если представить, что эта статистика корректна, то НЙ был и есть "воротами" США, но нынешний Президент США закрутил гайки по миграции и прибытие резко снизилось, а люди пообвыкнув перебираются в другие места.
Вот, к примеру, уехал некогда человек из Западной Украины, жил с семьей в Бруклине, сын рос, закончил школу, потом калледж, Получил СРА, пошел работать аккаунтентом то там, то сям. А потом получил предложение из Остина ))) (я не шучу) и только подъемных 100 куе за согласие переехать. Ну и поехал. Свободная страна. Другой мой знакомый тоже некогда жил в НЙ, я уже писал не раз про его семью, тоже получил мега предложение из шт.Вашингтон. Еще одни и вторые перебрались в Нью-Джерси, но работают в НЙ. Другой долго жил в НЙ пока был наемным работником, а потом перебрался в Балтимор чтобы открыть свой бизнес - там испанцы на квалифицированных работах работают за 120-150 баксов в день. В НЙ - фига.
Ну судьба у города такая.
И как на примерно официальных 8,5 млн самого НЙ и 20+ млн агломерации скажется убытие официальных 200-з00 человек в день? И прибытие хххХ нелегалов?
Из Украины миллионы валят.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:24

  Понаехал написав:К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:
https://tech.onliner.by/2020/02/06/it-usa


Ну у очень многих нечто подобное.
Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду.
В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу.
Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:31

  rjkz написав:
  Понаехал написав:К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:
https://tech.onliner.by/2020/02/06/it-usa


Ну у очень многих нечто подобное.
Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду.
В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу.
Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?

Так и я о том же. У стати Украинцу так, как поляку нельзя. Наша страна в списке исключений.
Понаехал
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  #<1 ... 1757175817591760
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