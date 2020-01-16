Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:04

Понаехал написав: rjkz написав: Мне больно смеяться....

Минус 200-300человек в день?

А сколько плюс?

При населении НЙ как пол-Украины.

Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается. Мне больно смеяться....Минус 200-300человек в день?А сколько плюс?При населении НЙ как пол-Украины.Ворота США, основная часть понаехов начинает свой путь именно оттуда. Огромная часть остается.

Это абсолютный минус.

4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день):

NY -277

LA -201

Dallas +212

Phoenix +200

ПС. статистики от Блумберга Это абсолютный минус.4 города из население которых меняетчя быстрее всего(в день):NY -277LA -201Dallas +212Phoenix +200ПС. статистики от Блумберга

Как в статистике Блумберга отражаются нелегалы?Зайдите на любой русскоязычный ресурс по поиску и предложению работы - как Вы думаете, почему так много спроса и предложения работы за кэшью? Подскажу - у одних нет ворк ауторизейшн, а вторые готовы этим пользоваться, порой предлагая зп ниже официальной (что бывает крайне редко.все_же даже на 15 баксов в час и даже на кэшью трудно найти и удержать людей).А даже если представить, что эта статистика корректна, то НЙ был и есть "воротами" США, но нынешний Президент США закрутил гайки по миграции и прибытие резко снизилось, а люди пообвыкнув перебираются в другие места.Вот, к примеру, уехал некогда человек из Западной Украины, жил с семьей в Бруклине, сын рос, закончил школу, потом калледж, Получил СРА, пошел работать аккаунтентом то там, то сям. А потом получил предложение из Остина ))) (я не шучу) и только подъемных 100 куе за согласие переехать. Ну и поехал. Свободная страна. Другой мой знакомый тоже некогда жил в НЙ, я уже писал не раз про его семью, тоже получил мега предложение из шт.Вашингтон. Еще одни и вторые перебрались в Нью-Джерси, но работают в НЙ. Другой долго жил в НЙ пока был наемным работником, а потом перебрался в Балтимор чтобы открыть свой бизнес - там испанцы на квалифицированных работах работают за 120-150 баксов в день. В НЙ - фига.Ну судьба у города такая.И как на примерно официальных 8,5 млн самого НЙ и 20+ млн агломерации скажется убытие официальных 200-з00 человек в день? И прибытие хххХ нелегалов?Из Украины миллионы валят.