Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ну у очень многих нечто подобное. Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду. В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу. Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?
1000 дол/міс на руки - це окуєнно велика пенсія для такої бідної країни, як Україна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Послушайте топикстартер, вы идиот или нормальный человек? Там на 8м фото засранная стена и пол, и это на фото от рыла сделанное на телефон, а не увиденное своими глазами, на 10м фото плесень черная на новом окне на откосах, советское окно made in 60's травило и не плесневело, пластик герметичен и 90% влажность сразу видна. Шкаф засран так, что жир с пальцев, вьевшийся в полувековую мебель, виден даже на говнофото. Вы б такое с ребенком сняли чтоб он на коленках по тому коридору лазил и тем воздухом дышал??? Чтоб руками тот шкаф полапал, а потом их в рот???
То пена, а не плесень. Ну, если лень сделать уборку, можно за 500 гривен пригласить клинеров, но это надо будет делать постоянно, если такая лень. И в новострое тоже.