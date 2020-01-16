rjkz написав:

Понаехал написав: К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:

https://tech.onliner.by/2020/02/06/it-usa К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:

Ну у очень многих нечто подобное.Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду.В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу.Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?