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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1758175917601761

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:08

  rjkz написав:
  Понаехал написав:К стати вот человек имеет теже планы\мысли, что и я на старосит лет:
https://tech.onliner.by/2020/02/06/it-usa


Ну у очень многих нечто подобное.
Знакомая работала в США (не знаю кем правда) по приезду купила 3к новострой в Киеве, а когда цены на недвигу обвалились, купила еще 2 1к под аренду.
В нью-йркском МТА работает очень много поляков. Пользуясь возможностью, они работают 10 лет и уходят на пенсию с примерно 3 куе в месяц + пожизненная страховка на семью и уезжают жить на это в Польшу.
Некоторые попадают в США довольно поздно и не успевают заработать на приличную пенсию, поэтому вынуждены возвращаться со своей мизерной по американским меркам пенсией в свои страны. 1 куе+ в Штатах - это печалька, но эти-же бабки на пенсии в Украине - пуркуа-бы и не па?


1000 дол/міс на руки - це окуєнно велика пенсія для такої бідної країни, як Україна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:34

  барабашов написав:
  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Там где недалеко, даже в советском состоянии двушка будет куда дороже, очнитесь уже

1 км до метро - это далеко?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-komnat ... c8ec6fea5b
15 минут пешком или 5 минут на трамвае. Та даже и 2 км если - это 5-7 минут подъехать.

Послушайте топикстартер, вы идиот или нормальный человек?
Там на 8м фото засранная стена и пол, и это на фото от рыла сделанное на телефон, а не увиденное своими глазами, на 10м фото плесень черная на новом окне на откосах, советское окно made in 60's травило и не плесневело, пластик герметичен и 90% влажность сразу видна. Шкаф засран так, что жир с пальцев, вьевшийся в полувековую мебель, виден даже на говнофото.
Вы б такое с ребенком сняли чтоб он на коленках по тому коридору лазил и тем воздухом дышал??? Чтоб руками тот шкаф полапал, а потом их в рот???

То пена, а не плесень. Ну, если лень сделать уборку, можно за 500 гривен пригласить клинеров, но это надо будет делать постоянно, если такая лень. И в новострое тоже.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hxbbgaf написав:То пена, а не плесень. Ну, если лень сделать уборку, можно за 500 гривен пригласить клинеров, но это надо будет делать постоянно, если такая лень. И в новострое тоже.

Та ваш сегмент уже понятен, убитые хрущи с убитой мебелью и в лучшем случае 15 мин до метро в не самых лучших районах
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:36

hxbbgaf

Не розумію, і чого на Вас напали....
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:1000 дол/міс на руки - це окуєнно велика пенсія для такої бідної країни, як Україна.
для остальных,поверь получателю не хватает)) знаю таких,скиглят,но не сильно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:То пена, а не плесень. Ну, если лень сделать уборку, можно за 500 гривен пригласить клинеров, но это надо будет делать постоянно, если такая лень. И в новострое тоже.

Та ваш сегмент уже понятен, убитые хрущи с убитой мебелью и в лучшем случае 15 мин до метро в не самых лучших районах

Людина має право орендувати житло згідно своїх прибутків і уподобань.
Не всі ж працюють в Кабміні чи ІТ чи мають бізнес.
На недорогий товар завжди є покупець.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 лют, 2020 11:42, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:39

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:1000 дол/міс на руки - це окуєнно велика пенсія для такої бідної країни, як Україна.
для остальных,поверь получателю не хватает)) знаю таких,скиглят,но не сильно

Є люди з ЗП 2000-3000 Дол/міс. Їм теж не вистачає))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Там где недалеко, даже в советском состоянии двушка будет куда дороже, очнитесь уже

1 км до метро - это далеко?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-komnat ... c8ec6fea5b
15 минут пешком или 5 минут на трамвае. Та даже и 2 км если - это 5-7 минут подъехать.

1. Там фото из двух разных квартир. Квартира 2к, а представлены фото из 3 комнат. Возможно замануха.
2. Хотя заманивать такими фото? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:53

  UA написав:
  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Там где недалеко, даже в советском состоянии двушка будет куда дороже, очнитесь уже

1 км до метро - это далеко?
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-komnat ... c8ec6fea5b
15 минут пешком или 5 минут на трамвае. Та даже и 2 км если - это 5-7 минут подъехать.

1. Там фото из двух разных квартир. Квартира 2к, а представлены фото из 3 комнат. Возможно замануха.
2. Хотя заманивать такими фото? :mrgreen:

Почитайте кто такие трудные мухи и на шо они летят.
барабашов
 
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