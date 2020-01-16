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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:33
fenix81 написав:
троль 78-го левела ... вы б изучили вопрос сколько они получают пенсию если живут вне штатов ... а все так и начали обсуждать 3к пенсии ))
хотя раньше от вас сударь такой жосткой ереси не наблюдалось )
а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.
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