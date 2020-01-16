Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))

401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...



поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать



там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались



там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет