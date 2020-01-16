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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1759176017611762

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:33

  fenix81 написав:
троль 78-го левела ... вы б изучили вопрос сколько они получают пенсию если живут вне штатов ... а все так и начали обсуждать 3к пенсии ))

хотя раньше от вас сударь такой жосткой ереси не наблюдалось )

а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:53

  Понаехал написав:
  fenix81 написав:
троль 78-го левела ... вы б изучили вопрос сколько они получают пенсию если живут вне штатов ... а все так и начали обсуждать 3к пенсии ))

хотя раньше от вас сударь такой жосткой ереси не наблюдалось )

а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.


Я,кстати, не утверждал что получать пенсию едут без американского паспорта.
4 года и 9 месяцев (хотя все думают что 5 лет) непрерывного проживания на территории США в легальном статусе резидента дает право подать аппликэйшн на получение американского гражданства, по прошествии определенного срока, назначается экзамен и по его результатам принимается решение. Раньше процедура занимала 3-6 месяцев, сейчас намного больше. Гражданин США имеет право получать пенсию вне зависимости от страны проживания кроме случая получения тн "пенсия по бедности", то есть незаработанной пенсии.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))
401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...

поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать

там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались

там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

я не верю что украина будет жить лучше а в то что мы будем жить хорошо я не поверю никогда

как отложить на пенсию кроме как недвижемость (когда уровень доходов только на 1-2 квартиры дополнительно)?
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:23

  fenix81 написав:блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))
401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...

поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать

там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались

там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет


Ладно, давай так, если не я, то Ютьюб:

kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36

rjkz
1) изначально американец
2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как
3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)
4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!

после 4-го пункта вырубил

давай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей )
fenix81
 
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