а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:33
а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:53
Я,кстати, не утверждал что получать пенсию едут без американского паспорта.
4 года и 9 месяцев (хотя все думают что 5 лет) непрерывного проживания на территории США в легальном статусе резидента дает право подать аппликэйшн на получение американского гражданства, по прошествии определенного срока, назначается экзамен и по его результатам принимается решение. Раньше процедура занимала 3-6 месяцев, сейчас намного больше. Гражданин США имеет право получать пенсию вне зависимости от страны проживания кроме случая получения тн "пенсия по бедности", то есть незаработанной пенсии.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))
401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...
поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать
там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались
там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
я не верю что украина будет жить лучше а в то что мы будем жить хорошо я не поверю никогда
как отложить на пенсию кроме как недвижемость (когда уровень доходов только на 1-2 квартиры дополнительно)?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:23
Ладно, давай так, если не я, то Ютьюб:
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36
rjkz
1) изначально американец
2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как
3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)
4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!
после 4-го пункта вырубил
давай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей )
|