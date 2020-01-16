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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1759176017611762

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:33

  fenix81 написав:
троль 78-го левела ... вы б изучили вопрос сколько они получают пенсию если живут вне штатов ... а все так и начали обсуждать 3к пенсии ))

хотя раньше от вас сударь такой жосткой ереси не наблюдалось )

а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:53

  Понаехал написав:
  fenix81 написав:
троль 78-го левела ... вы б изучили вопрос сколько они получают пенсию если живут вне штатов ... а все так и начали обсуждать 3к пенсии ))

хотя раньше от вас сударь такой жосткой ереси не наблюдалось )

а кстати в чем троллинг? Получают пенсию из SSA и свою 401k. Сумма вполне правдоподобна, если вы не с украинским паспортом. Граждане Украины, Северной Кореи и ещё пары стран, при отъезде не родину лишаются выплат SSA.


Я,кстати, не утверждал что получать пенсию едут без американского паспорта.
4 года и 9 месяцев (хотя все думают что 5 лет) непрерывного проживания на территории США в легальном статусе резидента дает право подать аппликэйшн на получение американского гражданства, по прошествии определенного срока, назначается экзамен и по его результатам принимается решение. Раньше процедура занимала 3-6 месяцев, сейчас намного больше. Гражданин США имеет право получать пенсию вне зависимости от страны проживания кроме случая получения тн "пенсия по бедности", то есть незаработанной пенсии.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))
401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...

поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать

там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались

там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

я не верю что украина будет жить лучше а в то что мы будем жить хорошо я не поверю никогда

как отложить на пенсию кроме как недвижемость (когда уровень доходов только на 1-2 квартиры дополнительно)?
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:23

  fenix81 написав:блин ну я ж тоже говорю не о паспорте молдовы ))
401 - это копейки и сумма набегает нормальная только если сумировать всё, а из этого "всё" большую часть вы получать не будете если живёте вне штатов ...

поиграйте с калькулятором 401 для каких то штатов (есть в инете) и вы офигеете сколько лет надо вкалывать

там умные капиталисты - хочеш получать норм пенсию - живи в штатах чтоб все деньги здесь и остались

там ещё вопрос сколько лет вкалывать и откладывать чтоб ту же штуку получить ... а больше только если выходить на пенсию в 200 лет


Ладно, давай так, если не я, то Ютьюб:

kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36

rjkz
1) изначально американец
2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как
3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)
4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!

после 4-го пункта вырубил

давай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:58

  fenix81 написав:rjkz
1) изначально американец
2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как
3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)
4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!

после 4-го пункта вырубил

давай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей )



1. При чем тут "изначально американец"? Чем кроме того, что не имеет права баллотироваться на должность Президента США, отличается натурализовавшийся гражданин США от гражданина США по рождению?
2.Это тут при чем? Сейчас пенсионный возраст в США 67 лет, продолжительность жизни растет. Вот на днях умер Кирк Дуглас в возрасте 103 лет. Можете посмотреть новости о том что кто-то в США умер и обратите внимание на возраст.Каким образом это относится к Вашей персоне - не могу сказать.
3. Ну это вообще не о пенсии, просто так совпало, в одном ролике тема пенсии и тема недвиги на примере одного чувака.
4. И шо? Аудитор!!!! Аудитор? Что с того? Он типа много зарабатывал? Или он много знал как грамотно распоряжаться баблом? Открою "маленькую тайну" - такого порядка цифири в США зарабатывают не только ойтишники и аккаунтенты с врачами и лойерами. Но и работники городских служб и сантехники и электрики. Много зависит от доходов от стажа налогоплочения и от того, сколько человек может сгенерировать на 401К.

ЗЫ: Если у Вас есть достоверная информация касательно данного вопроса и Вы можете или описать данную тему или привести ссылки на первоисточники, то вэлкам. Вы-же кроме неконструктивной критики и необоснованных оскорблений не привели ничего.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:13

  rjkz написав:Много зависит от доходов от стажа налогоплочения и от того, сколько человек может сгенерировать на 401К.

ЗЫ: Если у Вас есть достоверная информация касательно данного вопроса и Вы можете или описать данную тему или привести ссылки на первоисточники, то вэлкам.


В общем смотрите. Топ 6% процентов тех, что откладывает 401к в Техасе и имеет возраст до 38 лет имеют 80-100к$. Ститистика из Fidelity.
40% имеют сбережения менее 1000$. Источник я приводил ранее- лень искать.
Считаю обе версии не корерктны. Ваш оппонент не владеет вопросом, вы опереруете прошлым. Правила игры уже поменялись.
Понаехал
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  #<1 ... 1759176017611762
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