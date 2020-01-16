Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:58

fenix81 написав: rjkz

1) изначально американец

2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как

3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)

4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!



после 4-го пункта вырубил



давай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей ) 1) изначально американец2)в 65 лет не захотел на пенсию и решил поработать - да я уже червей кормить буду много лет как3)рост недвиги пару десетилетий (до 2007)4)АУДИТОР ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ... АУДИТОР КАРЛ!!после 4-го пункта вырубилдавай другой пример из ютуба про человека выигравшего милиард в лотерею - это будет более приземлённей )

1. При чем тут "изначально американец"? Чем кроме того, что не имеет права баллотироваться на должность Президента США, отличается натурализовавшийся гражданин США от гражданина США по рождению?2.Это тут при чем? Сейчас пенсионный возраст в США 67 лет, продолжительность жизни растет. Вот на днях умер Кирк Дуглас в возрасте 103 лет. Можете посмотреть новости о том что кто-то в США умер и обратите внимание на возраст.Каким образом это относится к Вашей персоне - не могу сказать.3. Ну это вообще не о пенсии, просто так совпало, в одном ролике тема пенсии и тема недвиги на примере одного чувака.4. И шо? Аудитор!!!! Аудитор? Что с того? Он типа много зарабатывал? Или он много знал как грамотно распоряжаться баблом? Открою "маленькую тайну" - такого порядка цифири в США зарабатывают не только ойтишники и аккаунтенты с врачами и лойерами. Но и работники городских служб и сантехники и электрики. Много зависит от доходов от стажа налогоплочения и от того, сколько человек может сгенерировать на 401К.ЗЫ: Если у Вас есть достоверная информация касательно данного вопроса и Вы можете или описать данную тему или привести ссылки на первоисточники, то вэлкам. Вы-же кроме неконструктивной критики и необоснованных оскорблений не привели ничего.