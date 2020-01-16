Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 01:08
Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:12
я не любитель считать чужие деньги, но вижу:
ваши знакомые не уверены в стабильности работы своей ибо платить самому себе 6% годовых приятнее чем банку 3.75%
Можно ж с 401k одалживать у себя самого на жилье... и выплачивать процент. Но вплоть до смены работодателя. В момент смены должен все вернуть.
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