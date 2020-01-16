Додано: Суб 08 лют, 2020 11:30

Понаехал написав: rjkz написав: Откуда такой оптимизм о следующем поколении?

В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.

Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"? Откуда такой оптимизм оВ Украине все потрепаны, начиная с 91 года.Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?

я говорю про свою страну пребывания, которую мой ребёнок (следующее поколение) считает родной.

Хотя и в других странах тенденция таже: https://www.zerohedge.com/news/2018-04-30/millennial-homeownership-rate-collapses-britain я говорю про свою страну пребывания, которую мой ребёнок (следующее поколение) считает родной.Хотя и в других странах тенденция таже:

Смотря, как следующий кризис будет развиваться. Если продолжат заливать костер бензином = низкими ставками, то и новое поколение не сможет обзавестись своим жильем.Цены на недвижимость в некоторых местах западных стран уже даже с ипотекой недостижимы. Даже, если в результате след. кризисе цены просядут на 50%, то у кого будет достаточно кеша или достойная работа, чтобы влезть в ипотеку? Или думаете по рынку занятости след. кризис не ударит?Понаехал уже 3 года в Штатах? Когда в ипотеку? Почему еще нет?