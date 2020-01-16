Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?
Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии. На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
rjkz написав:. Но я не сильно много знаю таких людей, а противоположные примеры есть. Знакомые сейчас взяли мортгидж, выгребли все что было, но 401К и акции не тронули. Хотя на 250 куе дороже был дом, который им нравился больше.
я не любитель считать чужие деньги, но вижу: ваши знакомые не уверены в стабильности работы своей ибо платить самому себе 6% годовых приятнее чем банку 3.75% Можно ж с 401k одалживать у себя самого на жилье... и выплачивать процент. Но вплоть до смены работодателя. В момент смены должен все вернуть.
investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?
Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии. На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
Откуда такой оптимизм о следующем поколении? В Украине все потрепаны, начиная с 91 года. Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Смотря, как следующий кризис будет развиваться. Если продолжат заливать костер бензином = низкими ставками, то и новое поколение не сможет обзавестись своим жильем. Цены на недвижимость в некоторых местах западных стран уже даже с ипотекой недостижимы. Даже, если в результате след. кризисе цены просядут на 50%, то у кого будет достаточно кеша или достойная работа, чтобы влезть в ипотеку? Или думаете по рынку занятости след. кризис не ударит?
Понаехал уже 3 года в Штатах? Когда в ипотеку? Почему еще нет?
investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?
Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии. На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
Откуда такой оптимизм о следующем поколении? В Украине все потрепаны, начиная с 91 года. Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?
В Украине, например, миллениалы уже не получили квартиру от государства, в отличии от их предшественников (пс, хотя и в совке тоже не все получили).
investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?
Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии. На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
Откуда такой оптимизм о следующем поколении? В Украине все потрепаны, начиная с 91 года. Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?
В Украине, например, миллениалы уже не получили квартиру от государства, в отличии от их предшественников (пс, хотя и в совке тоже не все получили).[/quote] Ну так в наследство, от тех кто от государства получил.