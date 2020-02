Додано: Нед 09 лют, 2020 14:31

Понаехал написав: Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

