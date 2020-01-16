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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1760176117621763

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:08

  investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?

Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:12

  rjkz написав:. Но я не сильно много знаю таких людей, а противоположные примеры есть. Знакомые сейчас взяли мортгидж, выгребли все что было, но 401К и акции не тронули. Хотя на 250 куе дороже был дом, который им нравился больше.

я не любитель считать чужие деньги, но вижу:
ваши знакомые не уверены в стабильности работы своей ибо платить самому себе 6% годовых приятнее чем банку 3.75% :)
Можно ж с 401k одалживать у себя самого на жилье... и выплачивать процент. Но вплоть до смены работодателя. В момент смены должен все вернуть.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 05:57

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?

Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.

Откуда такой оптимизм о следующем поколении?
В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.
Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 07:33

  rjkz написав:Откуда такой оптимизм о следующем поколении?
В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.
Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?

я говорю про свою страну пребывания, которую мой ребёнок (следующее поколение) считает родной.
Хотя и в других странах тенденция таже: https://www.zerohedge.com/news/2018-04-30/millennial-homeownership-rate-collapses-britain
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:30

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Откуда такой оптимизм о следующем поколении?
В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.
Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?

я говорю про свою страну пребывания, которую мой ребёнок (следующее поколение) считает родной.
Хотя и в других странах тенденция таже: https://www.zerohedge.com/news/2018-04-30/millennial-homeownership-rate-collapses-britain


Смотря, как следующий кризис будет развиваться. Если продолжат заливать костер бензином = низкими ставками, то и новое поколение не сможет обзавестись своим жильем.
Цены на недвижимость в некоторых местах западных стран уже даже с ипотекой недостижимы. Даже, если в результате след. кризисе цены просядут на 50%, то у кого будет достаточно кеша или достойная работа, чтобы влезть в ипотеку? Или думаете по рынку занятости след. кризис не ударит?

Понаехал уже 3 года в Штатах? Когда в ипотеку? Почему еще нет?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:58

  change_pm написав:[Или думаете по рынку занятости след. кризис не ударит?

Понаехал уже 3 года в Штатах? Когда в ипотеку? Почему еще нет?

Ударит. Но опять в основном по миллениалам. Я об этом писал.
Зачем мне брать ипотеку, если я пока ок с орендой? Мне так комфортнее.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:28

  rjkz написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?

Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.

Откуда такой оптимизм о следующем поколении?
В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.
Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?

В Украине, например, миллениалы уже не получили квартиру от государства, в отличии от их предшественников (пс, хотя и в совке тоже не все получили).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:14

  BIGor написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Что значит поменялись? Типа америкосам уже нереально накопить на пенсию? Почему? В чем поменялись?

Поколение миллениалов выжжено кризисом 2008 и будет потрёпано наступающим новым. По статистике этому поколению труднее всего отложить начиная с великой депрессии.
На это накладывается ещё и нежелание откладывать. Следующему поколению будет легче.

Откуда такой оптимизм о следующем поколении?
В Украине все потрепаны, начиная с 91 года.
Или Вы уже говорите "со своей кочки сидения"?

В Украине, например, миллениалы уже не получили квартиру от государства, в отличии от их предшественников (пс, хотя и в совке тоже не все получили).[/quote]
Ну так в наследство, от тех кто от государства получил.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:31

  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:26

  flyman написав:
  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я



Та і на двох вистарчить при умові здоров'я.
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