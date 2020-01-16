|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
CRUSADER написав:
Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится
А може ще їм рушник і гребінець купити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 993 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00
Ethereum написав: flyman написав: Понаехал написав:
Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения
$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я
Та і на двох вистарчить при умові здоров'я.
знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.
Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.
Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00
investorkiev написав:
знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.
Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.
Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
Да что Вы о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3256
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:03
BIGor написав:
о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
подскажите а "аудиторы из БИГ4" они то подержат или нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11169
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05
Прохожий
Прохожий написав: BIGor написав:
о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
подскажите а "аудиторы из БИГ4" они то подержат или нет?
ну ты ебанат, сдрыстни прокурорская маразь.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3256
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29373
|3245168
|
Нед 09 лют, 2020 22:06
BIGor
|
|462
|193174
|
|
|10
|4284
|
|