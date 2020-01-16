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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1761176217631764

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22

  CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится

А може ще їм рушник і гребінець купити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00

  Ethereum написав:
  flyman написав:
  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я



Та і на двох вистарчить при умові здоров'я.


знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.

Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.

Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00

  investorkiev написав:знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.

Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.

Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.

Да что Вы о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  BIGor написав:о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).

подскажите а "аудиторы из БИГ4" они то подержат или нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05

  Прохожий написав:
  BIGor написав:о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).

подскажите а "аудиторы из БИГ4" они то подержат или нет?

Прохожий ну ты ебанат, сдрыстни прокурорская маразь.
BIGor
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