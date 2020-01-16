Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00

Ethereum написав: flyman написав: Понаехал написав: Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я $120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я





Та і на двох вистарчить при умові здоров'я. Та і на двох вистарчить при умові здоров'я.

знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.