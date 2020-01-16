А може ще їм рушник і гребінець купити?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
А може ще їм рушник і гребінець купити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00
знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.
Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.
Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00
Да что Вы о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
Додано: Пон 10 лют, 2020 01:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Вів 11 лют, 2020 01:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
https://news.finance.ua/ru/news/-/46498 ... ut-kredity
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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