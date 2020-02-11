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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1762176317641765>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22

  CRUSADER написав:Нормальный арендодатель не пожлобится никогда 300 грн на сушилку и пылесос за 800грн. Потом же окупится

А може ще їм рушник і гребінець купити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00

  Ethereum написав:
  flyman написав:
  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения

$120 це на одного, за умови, що квартира своя, є субсидія на комуналку, і міцне здоров'я



Та і на двох вистарчить при умові здоров'я.


знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.

Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.

Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00

  investorkiev написав:знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.

Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.

Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.

Да что Вы о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/all/article/v- ... tion1#page
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/46498 ... ut-kredity

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:45

  CRUSADER написав:
vap написав:Сразу видно, кто в теме, а кто самоутверждающийся теоретик
Повезло не встречать таких арендодателей, как сабж. Не удавитесь за 300 грн на своём бабушатнике

Квартира сдавалась в новом доме бизнес класс, 1к, за 16 тысяч гривен мес. Сдавалась без сушилки и пылесоса, потому что в такую квартиру покупать пылесос за 800 гривен это бред, а покупать кому то дорогой, так как я буду зарабатывать если всем все покупать. ПС арендаторы думают, что они оказывают большую услугу, снимая жильё, хотя на самом деле, услугу оказывают им.
vap
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/all/novosti/uk ... rtifikatov
"Укргазбанк: Ипотечный офис выдал украинцам уже 300 сертификатов
Купить жилье в кредит через ипотечный офис УКРГАЗБАНКА можно под 15,5% годовых в гривне при чем без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос составит от 20% от стоимости жилья."

На топливо для ракеты похоже?

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... population
А это наверное окислитель.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:17

  vap написав:ПС арендаторы думают, что они оказывают большую услугу, снимая жильё, хотя на самом деле, услугу оказывают им.


Кто из Великих это сказал?
Конфуций? Диоген?...не могу вспомнить...
:D
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Податківці роз’яснили механізм сплати податку за договором оренди. У разі укладення договору оренди нерухомого майна між фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є платник податку – орендодавець. Орендодавець має самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду, тобто, протягом 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу.

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CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03

... перекину це сюди - тут буде в тему!

  p_vovk74 написав:
  Долярчик написав:
  marketer_vova написав:Настал момент, когда требуется купить:
Межкомнатные двери = 1500EUR за все.

- купляв влітку 5 дверей(з замками/завісами коробками/обналічкою) карткою (на грейс-період) = ~ 25 000грн.
  marketer_vova написав:Мебель для квартиры = 2500EUR за все.

- купляв у вересені-жовтні на" оплату частинами" = ~ 50 000грн.
  marketer_vova написав:Бытовую технику = 1500EUR за все.

- купляв на початку листопада на "оплату частинами" = ~ 50 000дол.(тільки принтер не помістився в ту суму...... але тиждень тому докупив його)

Народ, вы покупаете мебель для одной только комнаты или для однокомнатной квартиры? Да за такие деньги кроме дивана и стола вообще ничего не купишь (я говорю про нормальную мебель)!
Или вы специально выбираете самую дешевую, для сдачи внаём (типа пипл всё равно схавает)?
1,5к евро на ВСЮ бытовую технику - это реально, самое плохое/дешевое что можно найти?
Я просто не могу понять смысла такого сорения деньгами. Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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