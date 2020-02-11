А може ще їм рушник і гребінець купити?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
А може ще їм рушник і гребінець купити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00
знаю молодую пенсионерку (50+), она купила по моему совету и сдает 2 квартиры, живет в своем доме в ипенях киевской области. Доход от аренды примерно 22-23 тыс грн. Ей с головой хватает на расходы, еще и умудряется 2 раза в год ездить за границу, правда по горящим турам, но тем не менее - то в Египет, то в Турцию, уже и в паре стран Европы была автобусными турами.
Обошлись эти квартиры ей значительно дешевле чем 120куе о которых вы говорите. Но пусть сейчас они стоят примерно 120-130куе.
Так что пенсионеру в Украине, у которого есть мозги (или у родичей есть мозги) и который не привык жировать - 120куе вполне хватит, еще и оставаться будет.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:00
Да что Вы о 120к, 95% (думаю даже больше) украинцев таких сумм не держали в руках (и никогда не подержат).
Додано: Пон 10 лют, 2020 01:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Вів 11 лют, 2020 01:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
https://news.finance.ua/ru/news/-/46498 ... ut-kredity
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:45
Квартира сдавалась в новом доме бизнес класс, 1к, за 16 тысяч гривен мес. Сдавалась без сушилки и пылесоса, потому что в такую квартиру покупать пылесос за 800 гривен это бред, а покупать кому то дорогой, так как я буду зарабатывать если всем все покупать. ПС арендаторы думают, что они оказывают большую услугу, снимая жильё, хотя на самом деле, услугу оказывают им.
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
"Укргазбанк: Ипотечный офис выдал украинцам уже 300 сертификатов
Купить жилье в кредит через ипотечный офис УКРГАЗБАНКА можно под 15,5% годовых в гривне при чем без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос составит от 20% от стоимости жилья."
На топливо для ракеты похоже?
А это наверное окислитель.
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:17
Кто из Великих это сказал?
Конфуций? Диоген?...не могу вспомнить...
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Податківці роз’яснили механізм сплати податку за договором оренди. У разі укладення договору оренди нерухомого майна між фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є платник податку – орендодавець. Орендодавець має самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду, тобто, протягом 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу.
Блог юриста
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03
... перекину це сюди - тут буде в тему!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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