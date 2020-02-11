Долярчик написав:
... ну і пох!
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу!
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку!
.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!
ДумайТЕ! ©
Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.