RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1762176317641765

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D


Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10309
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4420 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1762176317641765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, investorkiev і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2970, 2971, 2972
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
29719 3292614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 21:46
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16230)
12.02.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.