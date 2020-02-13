Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
... ну і пох! - тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! - в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку!
.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!! - та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!! - і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!! - а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!
Это разные вещи. Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности. А для себя любимого вопрос финансовых возможностей. То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.
p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.
... ну і пох! - тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! - в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку!
.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!! - та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!! - і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!! - а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!
Это разные вещи. Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности. А для себя любимого вопрос финансовых возможностей. То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.
... та хоч і для себе, а не для оренди - все одно! - я там ключове виділив вгорі...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как: 1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см. 2. Духовка 3. Микроволновка 4. Кондиционер (восточная сторона) 5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 14 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 2 разів.
Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как: 1. Посудомойка 2. Духовка 3. Микроволновка 4. Кондиционер 5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Бажано також автомобіль їм надати в безплатне користування.
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Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как: 1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см. 2. Духовка 3. Микроволновка 4. Кондиционер 5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу). Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как: 1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см. 2. Духовка 3. Микроволновка 4. Кондиционер (восточная сторона) 5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Так ставку аренды называйте В сегменте выше среднего это всё маст-хэв. Посудомойки 45 см, для одного или пары вполне хватает, в студию можно и маленькую (на 6 комплектов) приспособить. Духовку почти все хотят, но потом, реально мало кто пользуется.