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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1762176317641765

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D


Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:00

... навіщо платити більше?©®™)))

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D


Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.

... та хоч і для себе, а не для оренди - все одно!
- я там ключове виділив вгорі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:06

Рокетчикам КржН, які мріють про підвищення ставок і приток мігрантів:

"Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что для привлечения в Украину немецких инвесторов нужны не няни, а независимая судебная система."
https://censor.net.ua/news/3175655/neme ... _feldguzen
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:48

Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер (восточная сторона)
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 14 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 2 разів.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:50

  Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.

Бажано також автомобіль їм надати в безплатне користування.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:03

  Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.


Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).
Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:45

  Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер (восточная сторона)
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.

Так ставку аренды называйте :mrgreen:
В сегменте выше среднего это всё маст-хэв.
Посудомойки 45 см, для одного или пары вполне хватает, в студию можно и маленькую (на 6 комплектов) приспособить.
Духовку почти все хотят, но потом, реально мало кто пользуется.
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