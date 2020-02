Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:03

Natt написав: Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:

1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.

2. Духовка

3. Микроволновка

4. Кондиционер

5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки. Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.2. Духовка3. Микроволновка4. Кондиционер5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.



Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).

Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку. Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ