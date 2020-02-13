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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1763176417651766>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D


Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:00

... навіщо платити більше?©®™)))

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:Это же сломается/испортится за пару лет и придётся снова покупать то же самое.

... ну і пох! :D
- тоді, за 5-7 років купується нову/свіженьку/моднішшу! :D
- в мене двоє малих дітей/хлопці.... - вб'ють будь-яку, хоч іспанську/італійську/німецьку! :D

.... а смисл, як моя знайома купила меблі, ТІЛЬКИ на кухню - за 70тис.грн???!!!
- та, за ці гроші - я ЧОТИРИ-П'ЯТЬ раз зміню кухонні меблі!!!
- і будуть НОВІ/СВІЖІ/СУЧАСНІ!!!
- а меблі знайомої за 70тис. - все рівно трохи обіб'ються/постаріють за тих же 5-7р!!!

ДумайТЕ! © :D


Это разные вещи.
Если техника/мебель покупается в арендную квартиру, то должно быть оптимальное соотношение цена/отработанное время. Причем все можно чинить, опять-же вопрос финансовой целесообразности.
А для себя любимого вопрос финансовых возможностей.
То есть, в одном случае вы зарабатываете, а во втором тратите.

... та хоч і для себе, а не для оренди - все одно!
- я там ключове виділив вгорі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:48

Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер (восточная сторона)
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 14 лют, 2020 14:13, всього редагувалось 2 разів.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:03

  Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.


Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).
Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:45

  Natt написав:Как считаете, в арендную квартиру нужно устанавливать такую технику, как:
1. Посудомойка. Если да, то 45 или 60 см.
2. Духовка
3. Микроволновка
4. Кондиционер (восточная сторона)
5. Стиральная машинка с сушкой 2-в-1, если нет балкона, или достаточно обычной стиралки.

Так ставку аренды называйте :mrgreen:
В сегменте выше среднего это всё маст-хэв.
Посудомойки 45 см, для одного или пары вполне хватает, в студию можно и маленькую (на 6 комплектов) приспособить.
Духовку почти все хотят, но потом, реально мало кто пользуется.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59

Ориентировочно 9000-9500, однуха с большой кухней-студией, ЖК бизнес-класса, Ирпень.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:09

  galadriel написав:Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).
Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.

1.Отсутствие копеечной микроволновки арендатор воспримет как признак жлобства арендодателя.
2. Посудомойка даст большое преимущество. Только как правило, посудомойка имеет самый маленький ресурс работы из всего спектра бытовой техники.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:14

  Natt написав:Ориентировочно 9000-9500, однуха с большой кухней-студией, ЖК бизнес-класса, Ирпень.

9000-9500??? Вы ценник стиралки с сушкой смотрели? 8)
Место под посудомойку подготовьте, но саму ПММ не покупайте.
Духовку можно БУ из Европы посмотреть. Они долго служат.
Вы лордизмом или благотворительностью решили заняться?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:30

UA, смотрела. Стиралку с сушкой б/у из Европы можно взять за 7-9 тыс., не намного дороже, чем новая без сушки. Да и новую можно выловить за 9 тыс. https://bt.rozetka.com.ua/candy_csw4_36 ... p37248752/

Ну так я собственно и интересуюсь, что действительно нужно, а что - блажь и нафиг не надо (пытаюсь прикинуть бюджет).
Я, например, без ПМ как без рук, а духовкой не пользуюсь (да у меня ее и нет). Но важно ли наличие ПМ в арендной хате? Хз, аренда ж воспринимается как временное жилье.

З.Ы. Рядом с объектом как раз магазин техники из Европы, тариться некоторой техникой думаю там.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:50

  UA написав:
  galadriel написав:Микроволновка будет лишней. Остальное - ок. Посудомойка - даст небольшое преимущество перед другими квартирами - размер прикиньте сами (у меня её нет - поэтому сказать ничего не могу).
Стиралку купить обычную, с гарантией, не заморачивайтесь по поводу сушки - пусть сами покупают переносную сушилку.

1.Отсутствие копеечной микроволновки арендатор воспримет как признак жлобства арендодателя.
2. Посудомойка даст большое преимущество. Только как правило, посудомойка имеет самый маленький ресурс работы из всего спектра бытовой техники.


1. Пускай воспринимает. Если нужно - пусть себе купит. Я не против.
2. Посудомоек в сдаваемых квартирах нет. Никто не жаловался.

Духовки есть. Мои квартиры (без посудомоек/микроволновок и с духовками) сдаются выше десятки в месяц аж гай гуде.

А ваше мнение я услышала :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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