Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:30

, смотрела. Стиралку с сушкой б/у из Европы можно взять за 7-9 тыс., не намного дороже, чем новая без сушки. Да и новую можно выловить за 9 тыс.Ну так я собственно и интересуюсь, что действительно нужно, а что - блажь и нафиг не надо (пытаюсь прикинуть бюджет).Я, например, без ПМ как без рук, а духовкой не пользуюсь (да у меня ее и нет). Но важно ли наличие ПМ в арендной хате? Хз, аренда ж воспринимается как временное жилье.З.Ы. Рядом с объектом как раз магазин техники из Европы, тариться некоторой техникой думаю там.