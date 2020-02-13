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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1763176417651766

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:08

  Natt написав:Ориентировочно 9000-9500, однуха с большой кухней-студией, ЖК бизнес-класса, Ирпень.


Пардон, не примите за грубость, но как-бы ценник не предусматривает такой роскоши, которую Вы описали выше. Стиралка, плита, микровэйка ИЛИ духовка, холодильник и бойлер. Фсе. Может это неизбежное из-за локации в Ирпене? Не знаю местных особенностей. ТОгда - решайте сами.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:19

rjkz, спасибо за мнение.
Учитывая восточную сторону, кондер ставить не буду.
Как вариант рассматриваю электрическую печь, ее можно взять за 1500-2000 грн., тогда без микроволновки.
Посмотрела аналогичные предложения - ПМ почти нигде нет, значит, и мне не нужно.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:26

  Natt написав:rjkz, спасибо за мнение.
Учитывая восточную сторону, кондер ставить не буду.
Как вариант рассматриваю электрическую печь, ее можно взять за 1500-2000 грн., тогда без микроволновки.
Посмотрела аналогичные предложения - ПМ почти нигде нет, значит, и мне не нужно.

Натт, просчитайте быт.технику б/у из Европы, если знать что брать, она бывает лучше и долгосрочнее новой в розетке ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:42

  Natt написав:Ориентировочно 9000-9500, однуха с большой кухней-студией, ЖК бизнес-класса, Ирпень.

Это всё, что нужно знать про "Ирпень-бизнес-класс". B)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:55

Рыба-сом, по предварительным подсчетам с учетом времени на строительство и ремонт окупаемость 100-110 аренд. Так что меня устраивает.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:07

  Natt написав:rjkz, спасибо за мнение.
Учитывая восточную сторону, кондер ставить не буду.
Как вариант рассматриваю электрическую печь, ее можно взять за 1500-2000 грн., тогда без микроволновки.
Посмотрела аналогичные предложения - ПМ почти нигде нет, значит, и мне не нужно.


Я там еще в ЛС буквы насыпал.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:08

Natt, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий :)
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами). :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:11

  Natt написав:rjkz, спасибо за мнение.
Учитывая восточную сторону, кондер ставить не буду.
Как вариант рассматриваю электрическую печь, ее можно взять за 1500-2000 грн., тогда без микроволновки.
Посмотрела аналогичные предложения - ПМ почти нигде нет, значит, и мне не нужно.

Кондиціонер - обов,язково встановіть!
Краще навіть два - окремо для кімнати і для кухні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Три кондиционера. Один запасной. Хай будЭ
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:43

  Рыба-сом написав:Natt, я ж не об окупаемости. Просто цена аренды и, соответственно, размышления, нужно ли покупать туда микроволновку, наводят на мысль, что "бизнес-класс" какой-то ненастоящий :)
Был в своё время возле "бизнес-класса" (если верить ЛУН) Линевича на ул. Соборной в Ирпене: с одной стороны дорога, с другой - базар (не Бессарабка, а "ряды" со всеми соответствующими прелестями и запахами). :?

Не дотягивает тот дом до бизнеса, тем не менее, квартиры там под аренды улетают очень быстро. Хотя окна на дорогу - такое, на любителя, там летом мотоциклы постоянно летают.
З.Ы. Базар там нынче чуть уменьшили и построили небольшой ТРЦ.
Natt
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